山下智久がシャンパンを片手にパーティーを楽しむ様子を自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】床にお酒をこぼす山下智久「めっちゃこぼしてるのカワイイ」） 山下は「どっちの夜も好き。」と綴り、フレンズ オブ ザ ハウスを務めるモエ・エ・シャンドンの「ブリュット・アンペリアル」を、そして別の夜にはホリデーシーズンの限定商品「シェア ザ ラブ」コレクションを嗜む姿をアップし