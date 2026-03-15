元フジテレビアナウンサー・中村江里子さん（57）が2026年3月12日、自身のインスタグラムを更新。自身の57歳の誕生日を紹介するとともに、夫で実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏との2ショットなどを披露した。「やりたい事、学びたい事沢山あるので」中村さんは、「夫55歳、私57歳！！！！」「今年もまた一緒に1歳大人になりました」といい、夫のシャルルさんと一緒にワイングラスを手にしたショットを含む7枚の動画と写真