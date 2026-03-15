【モデルプレス＝2026/03/15】SixTONESの京本大我と田中樹が、3月14日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。3月13日に行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」の松村北斗の写真について語った。【写真】66歳大物俳優、松村北斗との2ショット公開◆京本大我＆田中樹、松村北斗＆渡辺謙の2ショットに衝撃同授賞式には、SixTONESから松村、森本慎太