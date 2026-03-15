女子プロゴルファーの森田遥選手（29）が2026年3月10日、自身のインスタグラムを更新。女子プロゴルファーの渋野日向子選手（27）との2ショットを披露した。「楽しみたいと思います」森田選手は、「今年も開幕しました！」とし、渋野選手とお揃いコーデの2ショットや自身のソロショットを投稿した。「楽しみたいと思います」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、森田選手はネイビーの半袖トップスと白い長袖を重