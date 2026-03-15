日刊ゲンダイは3月13日の紙面（14日付）で、参政党の政治資金パーティー「参政党FEST 2026 協奏」（7日開催）の盛況ぶりを報じた。実はこのフェスには、“前哨戦”となるオンラインセミナーがあった。チケットの先行申し込み特典として、本番2週間前の先月23日午後9時から「神谷代表質問会 限定ウェビナー」が開かれていたのだ。【もっと読む】2000人の支持者が集結！ 「参政党フェス」熱狂の全容…国歌斉唱、お笑い、テーマ曲ラ