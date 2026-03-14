俳優の新垣結衣さんにそっくりだとして「中国のガッキー」と話題になったことがある中国出身のモデルでタレントのロン・モンロウさん（31）が2026年2月26日、自身のインスタグラムを更新。春らしい和装ショットを披露した。「そろそろ春を感じにいきます〜」ロン・モンロウさんは、「こんにちは、そろそろ春を感じにいきます〜」といい、桜の木の下で撮影した着物ショットを投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#春」「#春気分