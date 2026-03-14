犬の危険な舌の状態 愛犬の舌の状態には、体調が現れたり、健康状態が現れたり、命の危険のサインが現れるなどすることがあります。 基本的には濃いピンク色をしており、適度に湿っていますが、犬それぞれ健康的な舌の状態に違いがある場合があります。 愛犬の普段の舌の色・湿り具合・形・動きなどをよく把握しておくことが大切です。 1.舌の色が青紫色になっていること 犬の危険な舌の状態は、舌の色が青紫色になっている