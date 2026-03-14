【モデルプレス＝2026/03/14】女優でモデルの生見愛瑠が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】生見愛瑠、美スタイル際立つランウェイ◆生見愛瑠、多幸感溢れる生見は、真っ赤なトップスにジーンズというラフなスタイルに、ベールとレースの手袋を合わせ、華やかなアレンジを取り入れたコーディネートで登場。多幸感溢れるステージ