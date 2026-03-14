Ｆ１の今季第２戦中国グランプリ（ＧＰ）で日本メーカーのホンダとコンビを組むアストンマーティンのフェルナンド・アロンソ（スペイン）が嘆き節だ。１３日にフリー走行に続いてスプリント予選を戦ったアストンマーティンはアロンソが１９位、ランス・ストロール（カナダ）は２０位だった。まだ強豪勢と勝負できるようなマシンにはほぼ遠いものの、オーストラリアＧＰから改善がみられている。アロンソは「明確な目標はスプリ