中道改革連合の小川代表は１３日の記者会見で、党所属議員や先の衆院選の落選者らに政治資金パーティーの開催を「奨励する」と表明した。中道改革を結成した立憲民主党は「全面禁止」を目指したこともあったが、資金難に直面する中道改革は積極活用を促す路線を明確にした。小川氏は「パーティーやセミナーは自粛どころか、奨励したい。透明性の高い形で。幹部は大いに協力する」と語り、個々の努力による資金集めを促した。