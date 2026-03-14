レトロとモダンが融合バイク、クルマのカスタムパーツ企画や製造、輸入・販売を行うプロトは、イタリアのボローニャを拠点とするバイクブランド「Morbidelli（モルビデリ）」の中型モデル「C252V」の取り扱いを開始します。このモデルは、プロトが提唱する「NEW AGE CRUISER」というコンセプトを体現する一台として展開され、近年、日本で高まっている中小排気量クルーザーの需要を受け「新しい時代のライフスタイル」を提案す