ランニングシューズをいつ買い替えるべきなのか？その科学的根拠を探る研究が日本文理大学で進められいて、その成果が公表されました。 【写真を見る】ランニングシューズの寿命は？ 日本文理大学がX線CTで研究、成果を発表 日本文理大学では13日、陸上部員25人に向けて工学部の穂刈一樹准教授が、長期使用によるシューズの変形と選手の感覚の変化との相関関係について、研究結果を発表しました。 研究では陸