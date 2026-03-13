春は異動や転職、新年度のスタートなど、生活環境が変わりやすい季節です。気持ちを新たに頑張ろうと思う一方で、何かと出費も増えがち。「節約しなきゃ」と思いながらも、忙しくて家計の見直しまで手が回らないという社会人の方も多いのではないでしょうか。 そんな忙しい方にこそ見直してほしいのが、毎月必ずかかるスマホ代です。固定費の中でも比較的見直しやすく、高い節約効果を見込めます。今回は、ムダなく節約