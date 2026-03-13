春から心機一転！忙しい社会人でもムダなく節約できる「y.u mobile」の魅力とは？

シンプルな料金設計！無駄がなくて安心

y.u mobileの魅力は、何といっても料金のシンプルさにあります。

音声SIMの「シングル」プランは、月額1,070円（税込）で5GBのデータ容量が使えます。プランはどれもシンプルで、不要なオプションや複雑な契約条件がないため、「何を選んだらいいか分からない」と悩むこともありません。またU-NEXT（※）付きのプランがあるのもうれしいポイントです。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。

現在のプランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

すでにU-NEXTを利用している方は、y.u mobileにすると圧倒的にお得になります。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXT付きプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。



さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



ギガの“貯金”ができる！ 永久繰り越しが超便利

「今月はあまりギガを使わなかったけど、来月は旅行に行くから多めに使いそう」そんな使い方の変動がある人にとって、y.u mobileの「ギガ永久繰り越し」は非常に便利です。y.u mobileでは、使いきれなかったデータ容量を100GBまで無期限に繰り越すことが可能です。

たとえば、月によってスマホの使用量が少ないときは、その分を翌月以降に回せるので、無駄なく使い切れます。日々の生活に合わせて、自由にギガを使えるのはかなり心強いです。



追加チャージも格安！ 1GB＝120円で気軽に買い足せる

「うっかりギガを使いすぎてしまった……」というときにも、y.u mobileなら安心です。追加チャージがとてもリーズナブルに設定されており、1GBあたり330円（税込）。10GBまとめて購入すれば1,200円（税込）と、1GBあたり120円で済みます。

さらに、このチャージしたギガも100GBまで永久繰り越しとなるため、「とりあえず」で多めに購入したとしても無駄になりません。突発的な出費が多い時期でも、安心して使える仕組みが整っています。



y.u mobileがeSIMに対応！これから申し込む方が知っておきたいポイント

y.u mobileはこれまで物理SIMのみの提供でしたが、2026年2月25日よりeSIMにも対応したことで、より柔軟な使い方が可能になりました。

新規申し込み時は物理SIMからのスタートとなりますが、開通後にeSIMへ切り替えられるため、eSIM対応スマホを使いたい方も安心です。これからy.u mobileを検討している方は、eSIMという選択肢も視野に入れてみてはいかがでしょうか。



修理保費用険もついてくるから安心！

y.u mobileでは、音声通話SIMを契約しているすべてのユーザーに対し、ユーザー負担0円の「修理費用保険」がつきます。 対象は、スマートフォンの破損や水没、全損、故障などで、年間最大3万円までの修理費用を補償してくれる仕組みです。

たとえば、スマホを落として画面が割れてしまったり、飲み物がかかって動かなくなったりといった、突然のトラブルにも対応。

しかも、個別の申し込みは不要で、契約中であれば自動的に保険が適用されるため、誰でも気軽に安心を得られます。スマホを長く大切に使いたい方や、修理費用の負担を抑えたい方にもうれしいサポートです。



まとめ

春は新年度のスタートとともに、生活やお金の使い方を見直す良いタイミングです。忙しい社会人にとって、家計全体を細かく見直すのは大変ですが、スマホ代のような固定費なら比較的手軽に節約できます。

y.u mobileは、シンプルな料金設計やギガの永久繰り越し、リーズナブルなデータチャージ、さらに修理費用保険など、使いやすさと安心感を兼ね備えた格安SIMです。

また直近ではeSIMに対応して、より使いやすくなりました。ムダな出費を抑えながら、スマホを快適に使いたい方は、このタイミングでy.u mobileへの乗り換えを検討してみてはいかがでしょうか。

お申し込みは、オンラインで簡単に完結できます。スマホやパソコンからいつでも手続きできるため、忙しい方にもぴったりです。さらに、現在はお得なキャンペーンも実施中。

現在実施中のキャンペーンはこちら

もし「格安SIMは初めてで不安……」「オンラインでの申し込みがよくわからない」という方は、「安心でんわ相談」がおすすめです。

申し込み前でも利用でき、専門のオペレーターが中立的な立場から、プランの特長や申し込み方法を教えてくれます。無理な営業は一切ないため、安心して利用できます。

https://www.yumobile.jp/callsupport

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー