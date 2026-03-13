カバヤ食品は2026年度から、塩分やカリウムを含むタブレット菓子「塩分チャージタブレッツ」の通年販売を開始する。これに伴い、従来の「暑さ対策製品」という位置づけから、スポーツ時や仕事中などへ食シーンを広げ「発汗時の必需品」として、ブランドポジションの拡大を図る。2026年度の売り上げは前年度比約1.2倍の約80億円を計画し、数年後に100億円規模への到達をめざす。3月12日に都内で開催した戦略発表会で、ブランドマー