２ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき（西村博之）氏が１３日、オリジナルグッズ作成サービスを手がける「アップティー」の最高マーケティング責任者（ＣＭＯ）就任発表会に出席した。イベントでは、現在開催中のＷＢＣについて話題が及んだ。ひろゆき氏はＷＢＣについて「全く見てなくて…」と明かすも、「（ＷＢＣを）地上波で流さないという判断自体が、野球に憧れるとか、野球というスポーツに興味を持つ層自体を減らして