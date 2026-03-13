12日夜から13日未明にかけて、富山との県境で地震が相次ぎ、県内でも揺れを観測しました。13日午前4時25分ごろ、富山県東部を震源とする地震があり、大町市と松川村で震度2、長野市などで震度1を観測しました。同じ富山県東部を震源とする、最大震度1から2の地震が12日夜から13日未明にかけてあわせて4回発生しています。