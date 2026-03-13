独自の視点と文体で世相や男女関係を映し出す作家の鈴木涼美氏が、話題の婚活コミックエッセイを鋭く分析。自らも2024年に新宿歌舞伎町のホストで寿司店の大将でもある男性と結婚、女児を出産した涼美氏は、48歳・年収200万円漫画家の婚活をどう読み解くのか？ 【画像】涼美氏が「ちょっと素敵」と思ってしまった中川学氏のご尊顔 エクセルにデータ入力するデートにときめきとかあるかな 随分前にマッチン