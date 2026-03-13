2024年、20代の女性に性的暴行を加えた罪に問われている、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー、斉藤慎二被告(43)の初公判が東京地裁で開かれました。斉藤被告は起訴内容を否認し、無罪を主張しました。斉藤被告は2024年7月、東京・新宿区の路上に駐車していたロケバスの中で、20代の女性に対し、性的暴行を加えた不同意性交の罪や、胸を触るなどした不同意わいせつの罪に問われています。女性から被害の相談を受け捜