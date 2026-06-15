弥彦山で行方不明者の捜索のため山中で警察とともに活動していた人が11日、白骨化した人骨の一部を発見しました。年齢や性別など不明で警察が身元の特定を急いでいます。警察によりますと遺体が見つかったのは、弥彦山の登山道から百数十メートル離れた山中です。11日午前10時半すぎ、行方不明者の捜索活動に参加していた関係者が「山中に人骨のようなものがある」と110番通報しました。捜査の結果、発見されたのは白骨化し