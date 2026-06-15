女優・田中みな実が言う“ダメ男”とは一体誰なのか――。彼女の発言が波紋を呼んでいる。「田中さんは6月13日に更新された仲里依紗さんのYouTubeチャンネル『仲里依紗です。』に出演。そこで語った恋愛論が、思わぬ反発を招いているのです」（芸能記者）事前に受け付けた視聴者からの「ダメな男の見分け方」についての質問に、「恋リア（恋愛リアリティー番組）とか見てるとさ、めっちゃわかるの」と、第三者の立場ならダメ男