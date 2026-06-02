元衆院議員でタレントの杉村太蔵氏が２日、読売テレビ「情報ライブミヤネ屋」に生出演。テレビ局が用意したロケバス内で性的暴行におよんだ元ジャングルポケット・メンバーの斉藤慎二被告の裁判に言及した。この日、不同意わいせつ、不同意性交等の両罪に問われている元ジャンポケ・斉藤被告の第５回公判が東京地裁で行われ、一連の公判で初めて被告人質問が行われた。斉藤被告は２０２４年７月、テレビ局のバラエティー番