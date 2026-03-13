ニガテな「左寄せ」を完全克服！日頃クルマを運転していると、すれ違いの困難な路地といった、クルマを左に寄せなければならない場面に遭遇します。このとき、自車の左側のタイヤ位置がわからないと、縁石にホイールをこすったり、脱輪する可能性があり、注意が必要です。しかし日本では右ハンドル車が主流であり、運転席から遠い左の状況を把握するのは、正直難しいでしょう。いまでこそ車両にカメラやセンサーが備わっ