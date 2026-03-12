アップル（Apple）は、創立50周年を迎えると発表した。 1976年4月1日の創業以来、「Think Different（ほかとは違う考え方）」を掲げ、さまざまな製品やサービスでイノベーションを追求しつづけてきたことをあらためてアピールした。 CEOティム・クック氏によるメッセージ 50周年の節目に際し、CEOのティム・クック氏は「ほかとは異なる発想を貫く精神は、常にAppleの中心にあった」とい