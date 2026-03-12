アップル（Apple）は、創立50周年を迎えると発表した。

1976年4月1日の創業以来、「Think Different（ほかとは違う考え方）」を掲げ、さまざまな製品やサービスでイノベーションを追求しつづけてきたことをあらためてアピールした。

CEOティム・クック氏によるメッセージ

50周年の節目に際し、CEOのティム・クック氏は「ほかとは異なる発想を貫く精神は、常にAppleの中心にあった」というコメントを寄せている。

さらに同社Web公式サイトでクック氏によるメッセージも公開されており、これまでの製品を振り返りつつ「私たちが世界に届けるどんな発明も、物語のほんの序章に過ぎない」として、アップルの製品やサービスを使う人々こそ、最も重要なストーリーを紡ぐ存在と指摘。

今日の同社を作り上げた人々への感謝を示し、ユーザーや開発者へ「あなたのアイデアが私たちにひらめきを与えてくれる。信頼が私たちの原動力」などと綴っている。

今後数週間にわたって世界中のコミュニティとともに、Appleのテクノロジーがもたらした創造性やイノベーションなどを表彰し、創立50周年を祝う予定だ。

ニュースリリースより