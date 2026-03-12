3月14日からJR東日本が、全エリアを対象に運賃を改定。消費税増税時などを除くと、民営化後初、40年ぶりの値上げとなります。実際にどれぐらい上がるのでしょうか。普通運賃の値上げ率は平均7.8％。首都圏を中心とした初乗り運賃は、切符の場合、これまで150円だったのが160円に。特に山手線は値上げ幅が大きく、東京−新宿間は210円から260円になり、50円値上げされます。街では「池袋から新宿まで、（交通系ICで）167円が199円？