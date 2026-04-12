山形県東根市のJR奥羽線にかかる東根こ線橋で、11日、屋根材がはがれて線路上に落下する事故がありました。11日午後4時ごろ、東根市宮崎3丁目の東根こ線橋で、屋根材がはがれ線路上に落下しているのを巡回中のJR職員が発見しました。落下したのは長さ90センチ、幅24センチでおよそ2キロの重さのトタンの屋根材3枚です。高さおよそ7.5メートル付近から落下した屋根材を巡回中のJR社員が発見し、回収しました。この影響でJR奥