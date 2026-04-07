クレジットカードのポイントを貯めることを意識してはいるものの、なんとなく支払いの一部に充当したり、商品に交換したりして満足していませんか？実はクレカのポイントには、「1ポイント=1円」として現金代わりに使う以上のポテンシャルがあります。使い方を工夫することで、“家計を助けてくれるもの”から“大きな価値を提供してくれるもの”へと変えることができるのです。今回は、そんなクレカのポイントの可能性を広げる活