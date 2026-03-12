乃木坂46の井上和が、今年7月31日〜8月2日の3日間にわたって開催される世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック』の三代目チェアマンに就任することが発表された。初代の指原莉乃、二代目の長濱ねるに続いて、今の乃木坂46を象徴する存在の1人である井上がそのバトンを受け取った形だ。本記事では、同フェスにおけるチェアマンの役割や、歴代チェアマンの発言にも触れながら、注目ポ