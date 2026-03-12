歌手の浜崎あゆみが11日、Instagramのストーリーズを更新。「もうメイクはできまへん」とコメントし、顔を大きく映した最新ショットを公開した。【映像】浜崎あゆみの息子たちや顔面どアップの最新ショット2人の息子を育てている浜崎。これまでInstagramで「息子用の120（cm）です！素で自分のと思って着たら ぴっちぴちでした」と、キッズサイズのTシャツを着て体を動かしている様子や、おなかがチラ見えしたリハーサル中の姿