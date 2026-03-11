村上宗隆（c）SANKEI ＜3月10日 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 東京プール presented by ディップ 日本―チェコ＠東京ドーム＞ 野球日本代表・侍ジャパンが、大苦戦の末チェコを下した。すでに1位での突破を決めていたが1次リーグを4戦全勝として、14日(日本時間15日)に米フロリダ州マイアミで行われる準々決勝に弾みをつけた。 3戦全勝ですでに1位突破を決めている日本の相手は、3戦全敗と格下のチェコ