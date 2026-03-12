松屋フーズは3月26日11時30分から、東京・大手町で松屋のキッチンカー「サンライズ号」による牛めし500食の無料配布イベントを開催する。配布場所は、東京サンケイビル正面広場（東京都千代田区大手町1-7-2）。先着500人で、予定数に達し次第終了となる。配布は1人1回限り。混雑回避のため、当日は11時から整理券を配布する予定としている。イベントでは牛めし500食以外のメニュー（サイドメニュー・飲料等）の販売や提供は行わな