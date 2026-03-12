小泉進次郎防衛相が2026年3月11日、「東日本大震災から15年」を迎えての思いをXにつづった。「震災をきっかけとして出会った人は数知れず、家族のような関係になった人たちも」小泉氏は「東日本大震災から15年。思うがままに書いてみた」と切り出し、震災発生当時を振り返った。「当時野党の自民党の一期生だった私は、衆議院議員第一議員会館の自室で仕事をしていました」といい、「携帯とテレビからなり響く緊急地震警報、直後に