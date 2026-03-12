日本時間15日の準々決勝の相手はドミニカ共和国-ベネズエラの敗者大会連覇を引き寄せる投手は誰か。野球日本代表「侍ジャパン」は、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組を4戦全勝の1位で突破。日本時間15日に米マイアミで行われる準々決勝では、D組2位のチーム（日本時間12日のドミニカ共和国-ベネズエラ戦の敗者）と対戦する。投手陣で連覇の“キーマン”を探る。ドミニカ共和国、ベネズエラ、米