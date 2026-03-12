「自主性」と「主体性」――この二つは一見似ているようにも見えますが、本質的には似て非なるものです。その違いは単なる行動スタイルの違いにとどまりません。加藤洋平さん中竹竜二さんとの共著『「人の器」の磨き方』より一部を抜粋し、発達心理学者、カート・フィッシャーの「ダイナミックスキル理論」や成人発達理論の権威であるロバート・キーガンの「構成主義的発達理論」も引きながら、「自主性」と「主体性」にどのような