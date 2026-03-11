第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で大会２連覇を目指す侍ジャパンが１１日、米マイアミ空港に到着した。準々決勝以降は米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われる。侍ジャパンの坂本誠志郎捕手（阪神）が同日、自身のインスタグラムを更新。「先程、マイアミに到着しました！ヘッドホンありがとう。おかげさまでＮｅｔｆｌｉｘ見すぎて寝れませんでした」と記し、大谷翔平投手からのプレゼントの写