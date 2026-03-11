「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2026年3月4日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ白ドレス姿を披露した。「姉妹でランチした日」阿部さんは、「姉妹でランチした日」と報告し、ノースリーブの白いドレス姿や姉妹で食事をする様子を投稿。「個室だったから、たくさん写真も撮れてうれしい、、笑」と語っていた。最後は、「春はどこも可愛くて気分が上が