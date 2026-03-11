ハンドルを握る女性ドライバー。筆者は迷わず「カッコいい」と感じました（画像・女性バス運転手協会。立川バス提供）鉄道、バスの公共交通に共通の大問題、それが人材不足です。「ドライバーが足りずに路線バスが減便」は今やニュースにもならないほど。警察庁や国土交通省などによると、バス運転手の定員割れは全国２万人以上と推計されます。解決のカギの一つが女性人材の活用。バス会社は全国ざっと5,000社、ドライバーは12万