講談社は、「ヤングマガジン」連載中、知ってるようで知らないこと満載の図書館お仕事漫画『税金で買った本』のドラマ化・アニメ化決定を2月28日に発表した。原作・ずいの、漫画・系山冏。1〜18巻発売中。『税金で買った本』夜ドラ「税金で買った本」は、NHK総合にて2026年夏スタート。毎週月〜木曜 夜10：45〜11：00放送予定(全32話)。NHK ONE(新NHKプラス)で同時・見逃し配信予定。アニメ情報については、追って続報を発表する。