5月のアユ漁解禁を前に、大分県日田市の漁業関係者が11日、37万匹の稚魚を川に放流しました。 【写真を見る】アユの稚魚37万匹を放流5月20日の解禁に向け準備着々大分・日田市 日田漁業協同組合では毎年、川の水温が上がり、アユが生育しやすい環境となる時期にアユの稚魚を放流しています。 11日は漁業関係者およそ30人が参加し、日田市の三隈川や玖珠川、それに大山川など5つの川で今シーズン初となる稚アユ37万匹