ダイソーをパトロール中、雨の日の傘トラブルをユーモアで予防してくれる便利なシールを発見。圧を感じるデザインで盗難や取り違えを抑止。シール自体は薄くて丈夫なうえに細い柄にも貼りやすく、ベタつきもないので使いやすいのが魅力です。これ以上にない強い意志をアピールできる商品なので、この機会に要チェックです！商品情報商品名：傘デコレーションシール（めじるし1）価格：￥110（税込）内容量