次期社長に小川一登氏を選んだ理由 「優れたリーダーシップと幅広い国際経験は、当社が次なる時代へ歩を進める上で欠くことのできない資質であると考えた」 キヤノン会長兼社長の御手洗冨士夫氏の次期社長・小川一登氏に対する評価である。 冨山和彦の【わたしの一冊】『社内政治の科学 経営学の研究成果』 キヤノンは今年1月末、新社長に小川一登氏（1958年＝昭和33年4月生まれ、現取締役副社長