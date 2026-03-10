【第18話】 公開期間：3月10日～4月6日 第18話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、頼間リヨ氏のマンガ「配達先のお姉さんが怖すぎる」第18話「お姉さんと乗る満員電車が難関すぎる」をガンガンONLINEに公開した。公開期間は4月6日まで。 第18話では、お姉さんに頼まれて一緒に電車に乗ることになったお兄さん。だが、待ち受けていたのは帰宅時間の満員電車だった…