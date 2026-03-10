演歌歌手の藤あや子（64）が8日、ブログを更新。品数豊富な2人分の“おうちごはん”を披露し、絶賛の声が寄せられている。【映像】藤あや子 24歳年下夫との乾杯ショット＆品数豊富な食卓2017年4月9日に再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下で、これまでも「いい夫婦の日」とつづったグラスを合わせる乾杯ショットや、「ご主人様も元気モリモリです！」「豪華！！」と反響が寄せられた食卓などをブログで披露して