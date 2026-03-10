Uber Technologiesが、同じ米国のモビリティ企業であるJoby Aviation(ジョビー・アビエーション)とともに、電動垂直離着陸機(eVTOL)を用いた「空飛ぶタクシー」(エアタクシー)のサービスを、2026年内にドバイで商用化します。筆者はUberが2月中にアラブ首長国連邦(UAE)のドバイとアブダビで開催したプレスツアーに参加して、Jobyの飛行試験施設でJobyの最新eVTOLによる飛行デモンストレーションを取材しました。未来の都市交通を大