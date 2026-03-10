米Microsoftは3月9日（現地時間）、Microsoft 365 Copilotの新機能として「Copilot Cowork」を発表した。複数段階の業務タスクを計画し、実行まで支援するAIエージェント機能である。Microsoftは昨年より、Copilotをチャット中心の支援ツールから、実際の業務アクションにつなげる方向へ拡張してきた。 Copilot Coworkは実際にMicrosoft 365上で仕事を進める実行基盤として打ち出された機能である。現在は一部顧客向けのリサーチプ