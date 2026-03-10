2026年3月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介! 3月10日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! いちごスイーツ専門店・ICHIBIKOとのコラボレーション商品や、不足しがちな栄養を補えるのむヨーグルトなど、気になる品が多数ラインナップしています。 ローソン2026年3月の新商品スイーツまとめいま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?