スターバックスがきのう9日、一部店舗の店頭レジにシステム障害が生じたことを発表。きょう10日（10時30分時点）に公式サイトにて、システム障害が復旧したことを発表。「ご利用のお客様には、ご心配とご不便をおかけしたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。【写真】桜満開！見た目からも春の訪れを感じられる『桜 咲くよ ラテ』きのう同社は発表で「一部店頭レジにおけるシステム障害のお知らせ」と題し、「現在、一部店