韓国で大手コーヒーチェーン・スターバックスに対する不買運動が広がり、“スタバ離れ”が急速に進んでいる。光州事件と大学生拷問発端は、5月18日に企画されたタンブラー販売促進のための「タンクデーイベント」だった。この日は韓国の現代史上最大の惨劇とも言われる「光州事件」が起きた歴史的な日にあたる。1980年5月、当時の全斗煥（チョン・ドファン）政権は全国に戒厳令を宣布し、著名な民主活動家の金大中（キム・デジュン