声優総合情報誌『声優グランプリ』4月号（主婦の友インフォス）が10日に発売された。名物付録「声優名鑑2026 男性編」は、史上最多掲載となった「女性編」1135人に続き、「男性編」の掲載人数も14年連続で史上最多を更新し702人となり、男女合わせた掲載人数は1837人となった。これは初めて付録になった2001年の男女合わせた掲載人数370人（男性145人、女性225人）から4.9倍に増加している。【写真】イケメンすぎる声優！増田俊